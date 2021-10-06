"ГТС може луснути": Росія не збирається збільшувати постачання газу через Україну

Очільник Кремля Володимир Путін не планує збільшувати постачання газу через Україну. Він заявив, що відмовляється від цієї можливості.

За словами Путіна, Росія не збільшуватиме обсяг транзитного газу через поганий стан української ГТС.

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"Постачання газу через Україну можна було б збільшити, але це буде собі у збиток. Можна збільшити тиск по газотранспортній системі України, але її давно не ремонтували Вона може луснути", – сказав Путін.

Постачання російського газу до Європи: останні новини

Путін звинуватив Єврокомісію у стрибку вгору цін на газ. Він зазначив, що помилковим є згортання довгострокових контрактів на постачання газу та переорієнтація на біржову торгівлю паливом.

Звинуватив Єврокомісію у рості цін на газ і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорщина та Росія 27 вересня підписали довгостроковий контракт на постачання газу. Вже 1 жовтня контракт стартував.

МЗС України вважає, що це є необґрунтованим рішенням, яке ухвалили на догоду Кремля.

Також у МЗС запевнили, що в Європі відбувається газова криза, яку створила Москва.

Путін каже, що за останні 9 місяців "Газпром" збільшив транзит газу через Україну на 8%. Це нібито навіть перевищує зобов'язання. Путін сказав, що прокачування по нових системах дешевше на 3 мільярди в рік.