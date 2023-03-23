Вже не "територіальна суперечка": губернатор Флориди змінив риторику про війну в Україні
Джерело:CNN
Губернатор Флориди змінив риторику щодо війни в Україні. Він вже назвав Путіна військовим злочинцем, якого слід притягнути до відповідальності.
Хоча перед цим заявляв, що нібито в Україні "територіальна суперечка". Також Рон ДеСантіс називав допомогу від США не "життєво важливим" національним інтересом.
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Яку нову заяву зробив губернатор Флориди
Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) військовий злочинець. США не визнають Міжнародний кримінальний суд… Та я вважаю, що він повинен нести відповідальність,
– заявив Рон ДеСантіс.
Також посадовець виправдався після заяв про доцільність воєнної допомоги Україні. Це трапилось після того, як його розкритикувала Республіканська партія. Тож губернатор Флориди заявив, що:
- "очевидно, що Росія вторглася торік – це було неправильним. Вони вдерлися в Крим і захопили його у 2014 році – це також було неправильним;
- якби я міг зробити це просто клацнувши пальцями – я б повернув 100% цих територій Україні".
Однак Рон ДеСантіс також додав, що "реальність" така, що "втручання США з погляду ескалації з використанням більшої кількості зброї та, звісно ж, сухопутних військ... було б помилкою".
Саме це я завжди мав на увазі. Росія помилилася, вторгнувшись в Україну. Вони помилилися, коли забрали Крим,
– заявив посадовець.
Ба більше, ДеСантіс висловив переконання, що Україні переможе у війні. Також він сказав: "Я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я не думаю, що український уряд буде повалений ним, і я думаю, що це добре".
Що цьому передувало
- Губернатор Флориди назвав війну в Україні "територіальною суперечкою". Він також додав, мовляв, чинна влада США не приділяє американським інтересам достатньо уваги, бо зосереджена на допомозі Україні.
- У відповідь на це речник глави МЗС України Олег Ніколенко заявив, що губернатор як ексвійськовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, знає різницю між "суперечкою" та війною.
- Ніколенко запросив його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США.