Міграційна криза у США: як ситуація в Техасі може вплинути на допомогу Україні

В США губернатор Техасу вирішив піти проти адміністрації Президента і рішення Верховного суду, відмовившись від знесення незаконно встановленого колючого дроту на кордоні. Ця напружена ситуація у Техасі є наслідком політичної боротьби напередодні президентських виборів США.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він припустив, що напруга між федеральною та місцевою владою в США зберігатиметься, адже Республіканській партії вигідний цей конфлікт.

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Що означають проблеми на кордоні США для України

Передовсім, важливо розуміти, що ні про який початок "громадянської війни" в Сполучених Штатах поки що не можна говорити. Адже у губернатора Техасу дійсно є повноваження вводити локальний "надзвичайний стан" і використовувати національну гвардію для посилення захисту кордону.

Чому виник конфлікт між Техасом і Вашингтоном Рік тому, на тлі проблем із незаконним перетином кордону США, губернатор Техасу розпорядився прокласти на кордоні кілометри колючого дроту. Білий дім не погодився з таким рішенням, і пішов до Верховного суду, який 22 січня став на сторону адміністрації Байдена. Відповідно до рішення, у американських прикордонників, які підпорядковуються безпосередньо Вашингтону, з'явилися підстави для того, щоб демонтувати незаконно встановлений колючий дріт, що перешкоджав виконанню їхніх обов'язків. Однак губернатор Техасу не погодився із рішенням Верховного суду. Натомість він ввів надзвичайний стан, який дав йому право використовувати для патрулювання кордону Національну гвардію. Це створило правову колізію, адже тепер техаські силовики не допускають до пунктів спостереження за кордоном федеральних прикордонників.

"(Прикордонні штати – 24 Канал) дійсно стикнулися з масовим напливом мігрантів і тепер не знають, що з цим робити. Скажімо, раніше Техас вже переправляв цих мігрантів ближче до центру Сполучених Штатів, тамтешня влада яких також не мала коштів для їхнього прийняття й утримання. Тому це комплексна проблема, яка тягнеться вже давно й потребує жорсткого вирішення", – зазначив політолог.

Олії до вогню цього конфлікту підкидає те, що 24 інших "республіканських" губернатори підтримали Техас у його опозиції до центральної влади. Також становить небезпеку те, що Дональд Трамп вже почав спекулювати на цій темі, хоча, на відміну від влади окремих штатів, у нього не має повноважень вирішувати цю проблему.

"Це факт, що є значна неузгодженість із центральним урядом. Але ця неузгодженість, скоріше за все, буде вирішена шляхом нормативно-правових рішень, прийнятих або Верховним судом, або імплементовані безпосередньо в Конституцію США", – припустив Рейтерович.

На жаль, ці перипетії дійсно впливають на Україну. Республіканці "виносять на щит" питання мігрантів, а оскільки воно прив'язане до допомоги Україні, то кожна зі сторін намагатиметься тепер "дотиснути" своє бачення цієї проблеми. А це може загальмувати досягнення консенсусу та надання допомоги Україні.

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