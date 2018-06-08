Гучне відкриття NASA: з’явились нові докази, що свідчать про існування життя на Марсі

Марсохід Curiosity, запущений агентством NASA, знайшов докази того, що на Марсі колись могли існувати живі організми. Про відкриття у агентстві заявили , 7 червня.

Інформація розміщена на офіційному сайті NASA, передає nv.ua.

Curiosity виявив у скельних породах Марса органічні молекули. Це так звані "жорсткі" органічні молекули в осадових породах, їхній вік приблизно 3,5 мільярдів років. На думку вчених, там раніше могло існувати озеро, тож тут могли накопичитись органічні речовини.

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Ці органічні молекули, знайдені марсоходом, пов'язані з життям, хоча вони також можуть виникнути в результаті не біологічних процесів. Тобто знахідка не доводить на 100% існування життя.

"Марсохід Curiosity не визначив джерело органічних молекул. Ці молекули могли бути їжею для живих істот, але могли існувати і самі собою за відсутності життя на планеті, в будь-якому випадку знайдена органічна речовина містить хімічні підказки для вивчення планетарних процесів", – розповіла експерт Центру космічних польотів Годдарда NASA Дженніфер Ейгенброд.

Крім того, завдяки відкриттю Curiosity вчені змогли представити дані про сезонні зміни вмісту метану в атмосфері Марса протягом майже трьох марсіанських років, що становить майже 6 земних років.

Як вдалось з’ясувати, рівень метану змінюється, що теж може свідчити про біологічне походження цього метану.

Що таке Метан? Це найпростіша органічна молекула. В атмосфері він не може існувати не довше, ніж кілька сотень років після свого виникнення. Тож його існування свідчить про те, що щось продовжує його виробляти.

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