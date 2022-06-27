Гучні розмови про постачання ППО та літаків: стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі

На ютубі 24 каналу 27 червня о 19:30 відбудеться стрім українського журналіста Романа Цимбалюка та російського публіциста Андрія Піонтковського.

Головною темою розмови стане те, з чого це раптом на Заході голосніше почали говорити про постачання протиповітряної оборони та літаків.

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Від чого це залежить та інше можна дізнатися з розмови журналіста та публіциста.

Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

ЗСУ потрібні американські винищувачі

Для того, щоб ефективно протистояти російським окупантам, Збройним Силам України потрібні американські винищувачі F-15 і F-16. Це дасть нам значну перевагу над ворогом у повітрі. Про це заявили двоє українських пілотів із позивними "Мунфіш" і "Джус", які навчались у США.

Передачу американських винищувачів ЗСУ лобіює американський актор Шон Пенн. За його словами, передача американських літаків ніяк не загрожує потенційною ескалацією. В Україні щодня гинуть люди й лише така військова допомога здатна зупинити смерті, зазначив Шон Пенн.

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Трансляція інтерв'ю Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу стартує 27 червня о 19:30. Переглянути стрім можна за посиланням

Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією. Зазначається, що передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією.

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