Я вивіз з росії всіх рідних ще в перші дні, – Гудков про ймовірність ядерної війни

Відбулось засідання Ради Безпеки ООН, яке скликане у зв’язку із загрозливою ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Там вважають, що треба створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС, проте кремль не відреагував й продовжив ядерний шантаж.

В ефірі 24 каналу російський опозиціонер Геннадій Гудков розповів, що ще 24 лютого відчув ядерну загрозу. Саме тому тоді вивіз з росії всіх рідних та близький.

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"Я розумів, що з характером путіна – ніякого варіанту, навіть найсумнішого, виключати не можна", – додав Гудков.

За його словами, путін хотів би обійтися тільки ядерним шантажем. Помирати він не хоче, а прагне керувати росією вічно. Взагалі ядерний шантаж йому потрібний для втримання влади. Це інструмент для того, щоб під час перемовин виторгувати собі те, що можна оголосити "перемогою над цілим світом". В такому випадку він закріплює свою владу.

Всі інші варіанти ведуть до протилежного результату – він свою владу або ослаблює, або взагалі втрачає. путін вважає, що разом із владою, він втрачає ще й життя. Десь ці його здогадки не позбавлені підстав,

– розповів Геннадій Гудков.

"Він розуміє, що йому дадуть відповідь, якщо завдасть удар тактичною ядерною зброєю. Такий же удар буде по бункерах та штабах. Його попередили про це й британці, й американці, й, як я здогадуюся, китайці", – повідомив російський опозиціонер.

Шантаж Запорізькою АЕС

За словами Гудкова, очевидно в кремлі довго думали, що робити. Вони віддали Чорнобильську станцію, проте захопили Запорізьку. Тоді вирішили: "а хто нас звинуватить, якщо вибухне щось на станції? Ми ж ядерного удару не завдавали". В такому випадку погрози покарання за використання тактичної ядерної зброї не працюють, адже тут нічого не застосовували.

Російський опозиціонер зазначив, що у кремлі все скинуть на техногенну катастрофу. Хоч при цьому хмара піде знищувати Європу. Зате вони не будуть доставляли зброю та не оголошуватимуть санкції. Так, там ще попаде 5 – 6 областей російських, але нічого страшного – похворіють, повмирають, а потім через 2 – 3 покоління, може, якось все нормалізується. Як варіант, переїдуть жити в Сибір.

Я перепрошую за цинізм, але думаю, що приблизно такі думки звучать в кулуарах,

– акцентував Геннадій Гудков.

"Цей ядерний шантаж при певних обставинах може перетворитися в реальну загрозу. В реальний вибух на станції, в реальне радіоактивне зараження сотень тисяч квадратних кілометрів, а може й мільйонів. Судячи з потужностей Запорізької АЕС, яка набагато більша, ніж Чорнобиль. Що може вийти – це питання до експертів, які можуть бути наслідки зараження. Проте цілком зрозуміло, що постраждають мільйони людей", – пояснив російський опозиціонер.

Він додав, що путін вирішив "мене не звинуватять у застосування ядерної зброї, якщо я підірву Запорізьку АЕС". Й важливо зазначити, що йому досі не дали відповіді.

Дивіться відео: Геннадій Гудков про ядерний шантаж

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