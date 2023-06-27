Усе йде за планом, – Гуменюк анонсувала хороші новини від наших воїнів

Окупанти знову "сіли в калюжу". Спричинена ними техногенна катастрофа на Каховській ГЕС не вплинула на контрнаступ ЗСУ.

Про це під час брифінгу заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що підрив ГЕС не завдав ЗСУ такого клопоту, на який розраховував ворог, передає 24 Канал.

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Скоро будуть хороші новини від ЗСУ

Однак Гуменюк зазначила, що певні зміни в роботі наших воїнів таки відбулися. Водночас ці зміни вкладаються в глобальний план просування Сил оборони, який так лякає загарбників.

Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, я впевнена,

– заявила речниця.

За її словами, загарбники починають усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа, яку вони спричинили, не зупинить ЗСУ.

На яких напрямках просуваються ЗСУ