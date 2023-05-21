Реакція на саміт G7: Гуменюк застерегла українців щодо нових ракетних атак

У п'ятницю, 19 травня, розпочався саміт "Великої сімки", на якому пролунало багато приємних новин для України. Не виключено, що через це країна-терорист вдасться до чергових ударів.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. За її словами, російські загарбники часто потужно обстрілюють Україну після знакових подій.

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Вже відома тактика росіян

Станом на вечір 20 травня Росія наростила присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Зараз там перебуває 2 підводних човни окупантів. Саме з них пуск ракет виявити складніше.

Ймовірно, це така тактика й хитрість ворога. Не можна не провести паралель з тим, що зазвичай так ворог реагує на світові значущі події. Якщо говорити про саміт G7, цілком можливо, (росіяни – 24 Канал) можуть завдати психологічного тиску,

– зазначила Наталя Гуменюк.

Крім того, надводні ракетоносії можуть вивести в море перед самим пуском "Калібрів". Росія уже вдавалась до такої тактики під час декількох нічних атак на Україну.

Тому найближчим часом сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна. Варто бути обачними та подбати про свою безпеку під час відповідних оголошень від влади.

На саміті G7 Джо Байден заявив, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на повітряних суднах F-16.

Наталя Гуменюк попередила про нову небезпеку: дивіться відео

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