Операції розробляються: що потрібно Україні, аби ще один російський корабель пішов на дно

Для того, щоб Україна змогла знищити ще один російський корабель, необхідно залучили багато сил та засобів. Ця операція досить не проста.

Водночас для цього має бути відповідний збіг обставин. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Рік тому ЗСУ знищили "Саратов" у Бердянську: окупанти нарешті це визнали

Що потрібно, аби ще один російський корабель пішов на дно

За словами Гуменюк, ця операція досить не проста. Це має бути залучення багатьох сил і засобів та їхня злагодженість.

До того ж це має бути збіг обставин, що пов’язано і з погодою, і з різними розрахунковими особливостями. Тому тут дуже потужна підготовка цьому передувала, зокрема і ті операції, які фактично завершились рік тому. І в кожному випадку, коли були влучання у представників чорноморського флоту – це була потужна підготовка і досить великий ризик,

– розповіла речниця.

Крім того, для знищення ворожого корабля необхідні ресурси. Це наявність далекобійної зброї та її спорядженість, а також психологічна готовність.

"Зокрема, протидіяти такій потужній силі – не можна недооцінювати ворога, поки що в морі його забагато. Тому операції розробляються і вчасно будуть виконані", – підкреслила Гуменюк.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 12 квітня ЗСУ вже знищили 180 050 російських бійців. Втрати у техніці:

танків – 3 646;

бойових броньованих машин – 7 043;

артилерійських систем – 2 770;

РСЗВ – 535;

засобів ППО – 282;

літаків – 307;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630;

спеціальної техніки – 319.

Росіяни наростили кількість "Калібрів" у Чорному морі

Наталія Гуменюк розповіла, що за ніч у Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв. Наразі їх два – це надводний фрегатний та підводний човен. Це означає, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 12.

Станом на 12 квітня зберігається загроза ракетного удару, попри те, що ворог економить ракети і не використовує їх останнім часом.