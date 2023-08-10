"Нехай розбираються правоохоронці": Гунька та Торохтія виключили з "Слуги народу"

Нардепів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія виключили з фракції "Слуга народу". Глава фракції додав, що далі повинні працювати правоохоронні органи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що 10 серпня завершились усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції.

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Нардепів виключили зі "Слуги народу" одночасно

Арахамія заявив, що політичне рішення було ухвалено одразу. Проте "юридичні питання потребували певного часу".

Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде. Закликаю інші фракції "жити по-новому" і очищатися від негідників, яким не місце в політиці,

– додав він.



Гунька виключили з фракції "Слуга народу" / Фото Давид Арахамія



Торохтій теж більше не "слуга" / Фото Давид Арахамія

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко офіційно зачитав з трибуни повідомлення про виключення обох нардепів з фракції – з цього моменту вони стали "позафракційними". Відповідне відео опублікував у своєму телеграм каналі нардеп Ярослав Железняк.

За що виключили Гунька та Торохтія

СБУ та НАБУ спіймали Анатолія Гунька на хабарі. Разом із двома спільниками нардеп збирався за "винагороду" передати в оренду підприємцю державні землі. Його спіймали "на гарячому" під час першого траншу – 85 тисяч доларів США, які йому принесли у пакеті. Наразі Гунько перебуває під вартою.

8 серпня Арахамія ініціював виключення нардепа Богдана Торохтія. Торохтій за час повномасштабної війни змінив 3 дорогі автівки, а в серпні 2022 року встиг відпочити з дружиною в Болгарії. Глава фракції уточнив, що поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла. Арахамія наголосив, що нардеп повинен повернути ці кошти державі. Примітно, що Торохтія закликали скласти мандат добровільно, проте він відмовився це зробити.

У фракції Коаліції ("Слуга народу") залишились 234 нардепи.