Орієнтир – середина літа, – у ГУР дали прогноз щодо перебігу бойових дій в Україні

Стратегічною метою України залишається звільнення своїх територій, які захопила Росія. Індикатором для України має стати середина літа, коли можна буде оцінити спроможності російської армії.

У найближчі 2 – 3 місяці в Україні будуть активні бойові дії. Такий прогноз дав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

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В Україні будуть бойові дії наступального й оборонного характеру

За його словами, у найближчі місяці будуть бойові дії як наступального, так і оборонного характеру. Він наголосив, що стратегічна мета і ціль України – це звільнення всіх наших територій.

Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили,

– зазначив представник ГУР МО.

Вадим Скібіцький підкреслив, що індикатором буде середина літа, коли можна буде оцінити противника.

"Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування", – сказав він.

Заступник керівника ГУР МО нагадав, що російське командування вже офіційно заявило про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів.

Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської Федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію,

– резюмував Скібіцький.

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