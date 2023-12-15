Зовсім не 600 тисяч: у Буданова назвали точну кількість окупантів в Україні

14 грудня під час так званої "прямої лінії" з електоратом Володимир Путін назвав чисельність російського угруповання, яке залучене у війну в Україні. ГУР тим часом каже про зовсім інші цифри.

За словами Путіна, в Україні воюють 617 тисяч російських солдатів. Чи справді це так, у коментарі ЗМІ відповів представник української розвідки Андрій Черняк.

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Яка кількість окупантів в Україні

Так, Черняк зазначив, що на сьогодні чисельність російської армії в Україні становить 443 тисяч солдатів. Крім того, на фронті та окупованих територіях перебувають близько 30 тисяч окупантів із росгвардії.

Наприкінці жовтя у ГУР вже називали кількість ворожих бійців в Україні. Вона була приблизно такою самою – понад 400 тисяч. Тоді представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що це доволі значна кількість особового складу. Втім, за словами військового, її недостатньо для повторення наступальних дій, які Росія здійснила у лютому 2022 року. Однак наявними силами ворог цілком може проводити окремі операції на окремих ділянках фронту.

Друга хвиля мобілізації у Росії

Під час пресконфереції Путін заявив, що наразі другу хвилю мобілізації у країні-агресорці проводити не будуть, адже людей вистачає.

В Інституті вивчення війни вважають, що російський диктатор навмисно перебільшив чисельність своєї армії в Україні. Він зробив це із двома цілями. Перша – заспокоїти побоювання своїх громадян щодо мобілізації. Друга – деморалізувати і налякати Захід і Київ.

На думку експертів, Путін відкладає проведення другої хвилі мобілізації на період після виборів. Перемігши, він цілком може використати депресивні регіони Росії для поповнення і оновлення свого угруповання в Україні. Путін планує набрати ще приблизно 400 тисяч росіян.

Нагадаємо, що 1 грудня очільник Кремля видав указ про збільшення чисельності збройних сил країни-агресорки на 170 тисяч більше. Поповнювати лави російської армії диктатор хоче за рахунок контрактників.

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