У ГУР відповіли на питання, чи постачав Китай зброю Росії

Вже понад місяць у ЗМІ обговорюють питання про те, що Китай розглядає постачання зброї Росії. У ГУР розповіли, чи відповідають ці чутки дійсності.

У ГУР не можуть підтвердити факт постачання Китаєм зброї Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що означає візит Сі до Москви

За його словами, "про зброю зараз не йдеться і такі факти не зафіксовано", а інформацію, яку публікують ЗМІ, перевіряють.

Кремлівський режим отримує дрони, які можна купити на AliExpress, і товари цивільного призначення з потрібними окупантам мікросхемами й чипами.

Юсов також прокоментував візит глави КНР Сі Цзіньпіна в Москву. Він зазначив, що це візит "сильного регіонального лідера" до режиму, який перебуває в економічній та зовнішньополітичній безвиході.

"Як прагматичний геополітичний гравець китайський лідер і Китай посилюватимуть свої позиції в регіоні й на території так званої РФ, захищаючи власні економічні та інші національні інтереси. Тобто виключно власні інтереси – це абсолютно прагматична політика", – додав представник ГУР.

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