Найважча частина зими ще попереду: у ГУР МО розповіли про запаси озброєння в Росії
Росія нарощує виробництво зброї та безпілотників, а це означає, що удари країни-агресора по об'єктах енергетики України ще попереду. Українців може чекати важка зима.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує 24 Канал.
Дивіться також Блекаут можливий: міністр енергетики назвав дві причини
Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції,
– зазначив Юсов.
Він наголосив, що у цьому контексті Україні потрібно більше підтримки.
"Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО", – додав Юсов.
За його словами, у Росії також залишається велика кількість старого радянського озброєння, зокрема, бронетехніка, але не все з їх "запасів" підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.
В Росії вистачає озброєння
Юсов також зауважив, що Росія може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла.
У ГУР вважають, що наразі у ворога запаси ракетних озброєнь значно менші, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але попри все, вони ще є.
Відтак, загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається. Ба більше, що наразі ворог застосовує комбіновані удари, одночасно використовуючи і ракетні удари, і безпілотники.
Атаки ворога: останні новини
- Російські війська фактично щоночі випускають безпілотники у напрямку України. Так, сьогодні, 7 грудня ворог вчергове запустив "Шахеди" на південні та західні області нашої держави.
- 15 із 18 запущених безпілотників збили наші Сили оборони.
- Щодо нових можливих блекаутів, то ризики зросли із першими похолоданнями. Імовірно, наразі ворог просто накопичує ракети, саме тому не завдає масованих ударів.
- Водночас українська влада неодноразово наголошувала, що у випадку, якщо Росія наважиться повторити минулорічну практику терору енергосистеми України, то ворогу слід готуватись до дзеркальної відповіді.