Найважча частина зими ще попереду: у ГУР МО розповіли про запаси озброєння в Росії

7 грудня 2023, 11:17
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Росія нарощує виробництво зброї та безпілотників, а це означає, що удари країни-агресора по об'єктах енергетики України ще попереду. Українців може чекати важка зима.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує 24 Канал. 

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Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції,
– зазначив Юсов.

Він наголосив, що у цьому контексті Україні потрібно більше підтримки.

"Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО", – додав Юсов. 

За його словами, у Росії також залишається велика кількість старого радянського озброєння, зокрема, бронетехніка, але не все з їх "запасів" підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.

В Росії вистачає озброєння 

Юсов також зауважив, що Росія може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла.

У ГУР вважають, що наразі у ворога запаси ракетних озброєнь значно менші, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але попри все, вони ще є.

Відтак, загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається. Ба більше, що наразі ворог застосовує комбіновані удари, одночасно використовуючи і ракетні удари, і безпілотники.

Атаки ворога: останні новини 

  • Російські війська фактично щоночі випускають безпілотники у напрямку України. Так, сьогодні, 7 грудня ворог вчергове запустив "Шахеди" на південні та західні області нашої держави.
  • 15 із 18 запущених безпілотників збили наші Сили оборони.
  • Щодо нових можливих блекаутів, то ризики зросли із першими похолоданнями. Імовірно, наразі ворог просто накопичує ракети, саме тому не завдає масованих ударів.
  • Водночас українська влада неодноразово наголошувала, що у випадку, якщо Росія наважиться повторити минулорічну практику терору енергосистеми України, то ворогу слід готуватись до дзеркальної відповіді. 

Автор: Анастасія Лукашевська