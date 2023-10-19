Наскільки великі втрати окупантів під Авдіївкою: у ГУР прокоментували

У середу 18 жовтня росіяни втратили під Авдіївкою щонайменше 60 одиниць військової техніки. Таку інформацію поширили DeepState на основі супутникових знімків.

Росіяни справді багато втратили під Авдіївкою. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Уточнення від ГУР щодо втрат

Це не остаточні цифри і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів,

– підкреслив Юсов.

За його словами, для росіян захоплення Авдіївки є не військовим завданням, а радше політичним. І щоб його виконати, вони витрачають невиправдано багато людей і техніки.

"Це не вперше на виконання політичних наказів кладуть великі обсяги техніки та живої сили", – наголосив Юсов.

Він говорить, що на Авдіївському напрямку тривають складні бої, але Сили оборони готові давати відсіч ворогу. Тож саме через успішну підготовку наших бійців росіяни не можуть виконати поставлені їм завдання та зазнають таких великих утрат.

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Яка ситуація на Авдіївському напрямку зараз