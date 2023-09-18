У ГУР прокоментували новини про "ймовірну смерть Кадирова"
Здоров'я так званого "глави Чечні" Рамзана Кадирова буцімто різко погіршилося й він "при смерті". Нині його стан оцінюють як важкий, проте він досі живий.
Хоча чеченські правозахисники й заявляють про смерть, проте вірний пес Кремля поки ще живий. Про це повідомили 24 Каналу джерела у Головному управлінні розвідки.
До теми Здоров’я Кадирова – це стабільність у Чечні, тож навіть плітки чинять неабиякий вплив, – ISW
Стан у Кадирова важкий, наразі ще не помер,
– повідомили джерела у розвідці.
До слова, у Кремлі відмовляються коментувати стан Кадирова. Російські ЗМІ постійно цікавляться у речника диктатора Дмітрія Пєскова щодо стану здоров'я так званого "лідера Чечні", проте відповідей постійно уникають. У Кремлі стверджують, що буцімто це не "компетенція адміністрації президента Росії". У понеділок, 18 вересня, Пєсков вкотре заявив, що йому "нема чого сказати" про Кадирова.
"Смерть Кадирова": що відомо про його стан здоров'я
- Активно обговорювати стан здоров'я так званого "глави Чечні" Рамзана Кадирова почали ще навесні 2023 року. Тоді заявляли про проблеми з нирками, лікування діалізом й "необхідність пересадки". Мережею також ширилася інформація, що Кадиров привіз лікаря з ОАЕ, який опікувався його здоров'ям.
- Також у мережі неодноразово звертали увагу на зовнішність Кадирова. Не залишилися поза обговоренням постійні набряки у "глави Чечні", а під час його виступів наголошували на постійних задишках посіпаки Кремля.
- Останніми днями у Росії знову почали активно обговорювати стан здоров'я Кадирова. Чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв 17 вересня заявив, що "лідер Чечні" буцімто помер.
- Підлеглі Кадирова нашіптували, що його могли отруїти. Це пояснювали тим, що буцімто проблеми зі здоров'ям – це не наслідки шкідливих звичок чи способу життя, а "отруйні препарати", якими лікували Кадирова.
- Громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв стверджує, що нині Кадиров перебуває у лікарні управління справами президента у Москві. Утім, він не може стверджувати, живий чи мертвий наразі "лідер Чечні".