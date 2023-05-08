У ГУР відповіли, чи піде Україна на Бєлгород

8 травня 2023, 20:26
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Джерело:

"РБК-Україна"

Україна звільняє свої території, які окупувала Росія. Натомість чужих регіонів нам не треба.

Безумовно, Україна виконає завдання з повернення свого. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

До речі У Бєлгородській області заявили про "масовану атаку": на вулицях звучали сирени

Я думаю, що нам чужого не треба. Але повернути своє – безумовно, Україна це виконає і забезпечить,
– сказав Юсов.

Росіяни готуються до оборони Бєлгорода?

У російських медіа раніше поширювали інформацію, начебто лінії оборони зводили і в російських прикордонних регіонах. Представник розвідки підтвердив, інженерні роботи тривають і на території самої Росії.

Вочевидь, окупанти бояться різних сценаріїв розвитку подій і активності українських Сил безпеки та оборони на різних напрямках.

Вибухи у Бєлгородській області

  • Біля Бєлгорода 2 травня лунали вибухи. Росіяни знову розповідають про атаки безпілотників. 
  • Крім того, 20 квітня в Бєлгороді пролунав потужний вибух. В центрі міста утворилась величезна вирва радіусом 20 метрів.
  • Влада повідомила, що із винищувача Су-34 випала авіабомба. Відомо про трьох постраждалих. Звинувачення пішли, за традицією, у бік України.
  • 22 квітня на місці вибуху знайшли другий снаряд, який не розірвався. За кілька днів повідомили про третю бомбу.

Автор: Ольга Музика