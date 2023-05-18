Призупиніть публікацію, – у ГУР звернулися до українців щодо певних кадрів з БпЛА

Останнім часом багато українських медійних постатей оскандалились публікацією кадрів роботи українських захисників. Такі випадки обурливі, тому Служба безпеки вже провела з винуватцями відповідні бесіди.

З цього приводу Головне управління розвідки також закликало українців не публікувати фото та відео застосування БпЛА, а також знімки з виробництва. Це необхідно для ефективнішого знищення ворога.

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Цивільні можуть допомогти військовим вигнати ворога з країни

Для найбільш ефективного нищення ворогів та найшвидшої деокупації українських територій, Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається із закликом – призупинити публікацію будь-яких фото та відео матеріалів, зроблених за допомогою БпЛА та їхнього застосування без відповідних погоджень,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, розвідка просить не оприлюднювати текстових, фото та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця та особливостей роботи та виробництва безпілотників.

Наголошують, що непорушна єдність та злагодженість дій суспільства та армії України під час війни уже неодноразово засвідчили здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Тож, тепер настав час зробити цю єдність критичною.

"Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі", – підкреслили у розвідці.

Що передувало