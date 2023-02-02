Путін віддав наказ до березня захопити Донеччину та Луганщину, – ГУР

Владімір Путін встановив нову дату, до якої наказав російським військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей. У ГУР МО підтверджують ознаки, що Росія готує нову спробу повного захоплення Донбасу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Путін хоче, щоб росіяни до березня окупували Донецьку та Луганську області.

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Росія перекидає сили на Схід

У ГУР МО фіксують, що Росія перекидає сили на Схід, зокрема додаткові штурмові групи та військову техніку.

"Ми помітили, що російсько-окупаційні війська передислокують на Схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку", – сказав Андрій Черняк.

За даними військової розвідки України, Путін віддав наказ захопити території Донецької та Луганської областей до березня,

– заявив представник ГУР МО.

Окрім того, Черняк зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів. За його словами, ворог не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", – заявив він.

Яка ситуація на фронті