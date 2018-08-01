Гурт "Антитіла" у новому відеокліпі "Лови момент" показав апокаліпсис в Карпатах

Український гурт "Антитіла" презентував новий відеокліп на пісню "Лови момент" з майбутнього альбому Hello. У ролику Дмитра Маніфеста та Сергія Вусика показано страшну катастрофу, що трапилась зі світом, коли музиканти гурту разом з сім’єю підкорюють вершини Карпат.

Новий відеокліп з’явився на YouTube-каналі гурту 31 липня і його переглянуло вже більше 10 тисяч користувачів. Як зазначають самі музиканти гурту "Антитіла", нова відеоробота "Лови момент" "побудована на щирості і від початку до кінця пронизана метафорами – в стилі Антитіл". "Людські стосунки стали головним меседжем кліпу – цілісність і єдність – те, без чого люди не зможуть вижити на Землі", – йдеться в підписі до відео.

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У відеокліпі музиканти вперше знялись зі своїми сім’ями, зокрема Тарас Тополя запросив для ролику свою дружину Олену (українська співачка Alyosha). Для українського гурту цей кліп став найдорожчим в історії "Антитіл" і найскладнішим у технічному виконанні. Зйомки відбувались 10 днів, не використовуючи постановок та акторів. Знімальна група у складі 20 осіб мала пройти найважчий пішохідний туристичний маршрут України – Чивчинськими горами біля кордону з Румунією.

Цього разу ми думали, що, можливо, щось можна придумати просте, зняти в студії в 1-2 знімальних дні, але ні. Ми багато говорили, стосовно того, як можна передати ідею пісні відеорядом, щоб це було не програшно і в якийсь момент цих дискусій народилася ідея походу. Одразу стало зрозуміло, що ця історія передасть справжні стосунки між людьми. Тому що в похід не йдуть з негідниками, в похід ідуть з людьми, на яких можна покластися, а тим більше якщо це складний похід,

– поділився соліст групи Тарас Тополя.

Варто додати, що лірик-хіт "Лови момент" став продовженням попереднього кліпу "TDME", а цикл завершить наступна пісня з майбутнього альбому "Hello", презентація якого запланована на осінь цього року. У 2019 році "Антитіла" планують відправитись у гастрольний тур на підтримку шостого альбому.

Лови момент – Антитіла: дивитись відео онлайн