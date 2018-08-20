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Гурт "Скрябін", імовірно, скоро розвалиться, – Бебешко

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Володимир Бебешко про гурт "Скрябін"
Володимир Бебешко про гурт "Скрябін" / 24 канал

Продюсер і аранжувальник української поп-сцени Володимир Бебешко переконаний, що гурт "Скрябін" скоро розвалиться, якщо учасники співатимуть лише старі пісні.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз.

На жаль, після смерті Андрія Кузьменка в гурту немає творчості. А є тільки повтор і виконання каверів його пісень. Тому, якщо вони не будуть нічого робити, думаю, через певний час гурт розвалиться,
– сказав Бебешко.

За його словами, зараз не ведеться робота щодо аранжування і запису невиданого матеріалу Кузьми.

"На жаль, без нього зараз нічого не втілюється. Він мріяв робити хорошу якісну музику. Україна згубила людину, яка була прекрасним імпровізатором і крутим чуваком. Заміни йому поки нема, і я не знаю, хто б це міг зробити", – підсумував Бебешко.

Читайте також: Усі наші артисти готові відмовитись від гастролей у Росії за однієї умови, – Бебешко

Теги: Новини України Музика LifeStyle Андрій Кузьменко "Скрябін"
Джерело: 24 канал
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