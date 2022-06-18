З гуртожитка на Запоріжжі втекли 60 російських військових

Російські окупанти не втрачають шанс утекти з війни. З гуртожитка на Запоріжжі, що вважається їхнім "штабом", дезертували 60 росіян.

Мовиться про гуртожиток, що розташований у селищі Михайлівка. Про це повідомляють у короткому зведенні Запорізького штабу про ситуацію за добу 17 червня.

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60 російських військових дезертували із Запоріжжя

За даними розвідки, у населеному пункті Михайлівка Василівського району з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання росіян, зафіксовано випадок дезертирства 60 військовослужбовців ворога,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти хочуть втекти з України

Розвідка не вперше повідомляє про намагання російських військових втекти з війни. Про це свідчать також перехоплені розмови СБУ.

Російські окупанти готові піти навіть на фіктивний шлюб. Нещодавно СБУ оприлюднила розмову російського окупанта зі своїм знайомим. Під час телефонного дзвінка солдат зізнається, що просив подругу піти в РАЦС і подати заяву на одруження. Потім окупант планував піти до командира і відпроситися, бо він начебто "не встигає на своє весілля".

Проте всі методи солдатів є марними. Повернутися додому дозволяють лише за трьох умов: власне поранення чи загибель або смерть родича.

Згодом стало відомо, що росіяни на Донеччині виводять з ладу свою техніку, щоб не воювати на передових позиціях. Вони розбирають комплекси ППО, а деталі намагаються здати на брухт за гроші.

Проте і цей метод окупантам не допоміг. Адже вони переоцінили себе й у пункті приймання брухту назвали занадто високу ціну. Через те виник конфлікт з приймальницею. Згодом вона поскаржилася на "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР". Як наслідок, "креативних" окупантів відправили воювати на передові позиції.

Жінки російських загарбників теж "намагаються" витягнути їх з пекла в Україні. Одна з дружин під час телефонної розмови з чоловіком заявила, що ротації їм чекати не варто. Вони воюватимуть до останнього, бо заміни вже немає.

Окупант скаржиться на російських жінок, мовляв, вони мало роблять, треба іти в прокуратуру. На що дружина відповідає: "Прокуратура не допоможе". Загарбник через те обурюється ще більше. Він каже, що солдати скоро наважаться на крайнощі. Вони стрілятимуть в себе, щоб потрапити додому.

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