Гутерреш перед поїздкою у Київ зустрівся і президентом Польщі: говорили про українців

Генсек ООН Антоніу Гутерреш перед поїздкою у Київ зустрівся і президентом Польщі. Попередньо відомо, що вони спілкувались про прийом та допомогу біженцям.

Відповідну інформацію опублікували на сайті Організації Об'єднаних Націй. Зустріч відбулась 26 квітня – на 62 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Гуттереш зустрівся з Дудою

Після прибуття в Жешув, Польща, по дорозі в Україну, генеральний секретар був прийнятий президентом Польщі Анджеєм Дудою. Генеральний секретар висловив президенту глибоку вдячність за щедрість польського народу, за те, як він відкрив свої будинки та свої серця майже двом мільйонам українців біженців,

– мовиться у протоколі зустрічі, оприлюдненому на сайті ООН.

Політик також поінформував президента Польщі про його зустрічі в Москві та Анкарі.

Що відомо про візит Гуттереша у Київ та Москву

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