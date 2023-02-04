Боєць ЗСУ оцінив перспективи майбутньої "Гвардії наступу"

В Україні розпочали формування штурмових бригад "Гвардії наступу". Добровольці братимуть участь у звільненні окупованих територій України.

Як показала практика початку повномасштабного вторгнення – люди, які розуміють куди та навіщо прийшли, є більш вмотивованими. Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та політтехнолог Петро Охотін.

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Стопами легендарного "Азова"

Зараз ситуація на фронті є гарячою і рішення про формування відповідних бригад є позитивним. Крім того, добровольці отримають право обрати, до якої бригади хочуть долучитися. Цей фактор більше мотивує людей, аніж отримання розподілення.

Що цікаво, саме Міністерство внутрішніх справ ініціювало формування "Гвардії наступу". Свого часу легендарний полк "Азов" також був легалізований з добровольчого батальйону в складі МВС та Нацгвардії.

Добровольці отримають якісне навчання

Охотін зазначив, що батальйони формуватимуть люди, які мають бойовий досвід. Відтак, добровольці пройдуть якісне навчання.

З огляду на склад людей, які організовують "Гвардію наступу", навчання там буде на вищому рівні із застосуванням досвіду, який показала ця війна,

– сказав боєць ЗСУ.

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За його словами, на початку війни багато експертів припускали, що це буде конфлікт низької інтенсивності, який характерний сучасному світу. Відповідно це мала б бути й інша стратегія.

"За 11 місяців війни вже здобуто та формалізовано багато досвіду, а також обмірковано та перенесено у плани навчань", – підкреслив боєць ЗСУ.

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