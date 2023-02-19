"Гвардія наступу" в дії: українські захисники знищили спостережний пункт Росії на Донбасі
Джерело:Херсонська ОВА
Бійці Нацгвардії спільно з військовими ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів у Донецькій області. Також росіяни позбулись схрону з боєприпасами.
Військові показали, як відбувалась ліквідація окупантів. Адже на кадрах помітно росіян та безпосередньо момент атаки по ворогу.
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Що відомо про ліквідацію ворогів на Донеччині
У Херсонській обласній військовій адміністрації розповіли, що російських окупантів нищить "Гвардія наступу".
На Донецькому напрямку бійці бригади Національної гвардії України "Червона калина" спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами,
– мовиться в повідомленні.
За даними військових, виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Вже координати бійцям передали інші Сили оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога.
Як ЗСУ знищили росіян: дивіться відео
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