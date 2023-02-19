"Гвардія наступу" в дії: українські захисники знищили спостережний пункт Росії на Донбасі

19 лютого 2023, 14:03
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Джерело:

Херсонська ОВА

Бійці Нацгвардії спільно з військовими ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів у Донецькій області. Також росіяни позбулись схрону з боєприпасами.

Військові показали, як відбувалась ліквідація окупантів. Адже на кадрах помітно росіян та безпосередньо момент атаки по ворогу. 

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Що відомо про ліквідацію ворогів на Донеччині

У Херсонській обласній військовій адміністрації розповіли, що російських окупантів нищить "Гвардія наступу". 

На Донецькому напрямку бійці бригади Національної гвардії України "Червона калина" спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами,
– мовиться в повідомленні.  

За даними військових, виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Вже координати бійцям передали інші Сили оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога.

Як ЗСУ знищили росіян: дивіться відео

Втрати росіян: останні новини

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Автор: Діана Квасневська