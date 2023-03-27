Кількість охочих вражає: більшість підрозділів "Гвардії наступу" вже сформовано

На початку лютого в Міністерстві внутрішніх справ заявили про початок прийому заявок у "Гвардію наступу", що має зміцнити Сили оборону. Менш як за два місяці більшість підрозділів було сформовано.

Хоч більшу частину підрозділів "Гвардії наступу" уже сформовано станом на понеділок, 27 березня, однак, якщо будуть охочі, Нацгвардія формуватиме з них резерви. Власне, про це детально в ефірі національного телемарафону розповів речник НГУ Руслан Музичук, – інформує 24 Канал.

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Скільки було охочих

Як зазначив спікер, було понад 16 тисяч охочих вступити до "Гвардії наступу". Однак набір ще не завершено, і він триватиме декілька днів – до початку квітня.

За майже два місяці отримано понад 16 тисяч заявок. Набір буде тривати орієнтовно до 1 квітня. Якщо й надалі будуть приходити заявки, якщо будуть бажаючі, то, можливо, будуть формуватися резерви й інші підрозділи,

– сказав Музичук.

Він додав, що не всі з 16 тисяч охочих потраплять саме у "Гвардію наступу", адже відбір доволі жорсткий. Проте бійці, які пройшли ВЛК (військово-лікарську комісію) та вступили до підрозділів, уже розпочали навчання і бойове злагодження.

Списки бійців – секретні

Голова МВС Ігор Клименко не так давно заявляв, що дані про бійців з "Гвардії наступу" будуть засекречені для широкого загалу в цілях безпека. За його словами, станом на 7 березня до підрозділів було подано близько 23 тисяч заявок, з них значна частина – жінками.

Очевидно, з огляду на те, що речник НГУ Руслан Музичук озвучував цифру в 16 тисяч охочих – то можна дійти висновку, що не всі пройшли відбір.

Окрім того, боєць ЗСУ та політтехнолог Петро Охотін говорив про те, що створення "Гвардії наступу" – надзвичайно доречна ініціатива. За його словами, зрозуміло, що під час широкомасштабної війни не можуть воювати лише професіонали, адже потрібної кількості таких людей немає.

А підрозділи цієї гвардії справді посилать Сили оборони та допоможуть їм більш ефективно давати відсіч російським загарбникам, наближаючи з кожним днем перемогу України.