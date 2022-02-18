Гвинтівки, боєприпаси та радари: Нідерланди нададуть Україні озброєння

Нідерланди вирішили надати Україні військову допомогу. Рішення схвалили на тлі російської агресії.

Надання допомоги для України схвалив нідерландський уряд. Це відбулося 18 лютого.

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Яку допомогу нададуть Україні

100 снайперських гвинтівок;

30 тисяч боєприпасів;

5 радарів для виявлення озброєнь;

30 металошукачів;

2 радари спостереження на полі бою;

2 роботи для виявлення морських мін.

3000 бойових касок,

2000 протиуламкових жилетів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підкреслила, що вся допомога необхідна для самооборони. Політикиня сподівається, що у Збройних сил України не виникне потреби для її застосування.

Держава обговорювала й виділення інших озброєнь та систем, однак це вже обмежено експортними правилами Євросоюзу та необхідністю надіслати до України відповідних інструкторів. А це, кажуть і Нідерландах, наразі неможливо.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що загалом Збройні сили України отримали від іноземних держав понад 2 тонни військової допомоги.

Найактивніше зброю відправляють США. Президент Джо Байден наголошував, що американські військові не воюватимуть з українськими проти Росії, однак Вашингтон надаватиме ЗСУ зброю, аби Україна могла себе захистити.

Німеччина виступає категорично проти постачання озброєння Києву. Опозиціонери виступали проти такої позиції, однак їхню ініціативу відхилили.

Зброю Україні надають також Велика Британія, Польща, Канада та Литва.

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Кілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що низка європейських держав, які ще не надавала Києву допомогу, роздумують, аби зробити це. Мовилося зокрема про виділення зброї.