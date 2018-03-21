"Г*вно смердюче!": на Київщині вчителька грубо вилаяла учня на уроці

В мережі опубліковано відео, на якому знято, як у Василькові на Київщині вчитель фізики школи №9 Людмила Анатоліївна в кінці свого уроку грубо сварить одного з учнів. При цьому педагог використовує нецензурну лайку.

Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook користувачка Вікторія Гедзь.

"Учитель фізики м. Васильків, школа 9. Що може навчити ось такий "вихований педагог" наших дітей. Прошу максимального репосту, щоб Людмилу Анатоліївну знали якомога більше людей", – мовиться у підписі до відео.

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Так, на знятих кадрах видно, що спершу вчитель запитує: "Хто клацає?", після чого підходить до парти учня і починає грубо лаяти хлопця.

Ти – с*ка! Ти – потвора! Тварина ти! Г*вно смердюче! Худоба погана! Ти вирішив мене випробувати? Я тебе, с*ка, прищучу так, що ти будеш бідний! Це суцільний терор! Ти (нерозбірливо) граєш. Г*вно! Погань!,

– звернулася педагог до школяра.

Після цього вчитель відійшла до шкільної дошки і продовжила: "Він думає, що я не бачу, не знаю. Погань така! Нездара! Негідник! Дивись, яке з себе показує! Встань, з тобою розмовляють! Зас*анець!".

Точно невідомо, що саме викликало таку реакцію вчителя. За словами Гедзь, учень просто двічі клацнув ручкою, щоб записати домашнє завдання. Жінка уточнює, що це не перший агресивний вчинок вчителя.