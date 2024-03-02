Не долетіла до України: у Краснодарському краї впала ракета Х-35
Під час нещодавньої атаки Росія застосувала проти України дрони-камікадзе та ракети. Одна з них, а саме Х-35, впала на території країни-агресорки.
Протикорабельна ракета Х-35 впала на території держави-терориста. Очевидці показали кадри з місця подій.
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Що відомо про цю ракету
Протикорабельна ракета Х-35 впала у полі біля станиці Новощербинівської, що у Краснодарському краї. Це підтвердили і українські телеграм-канали, і самі росіяни у своїх соцмережах.
Такий вигляд має Х-35 після падіння у Росії / Фото з соцмереж
Протикорабельні Х-35 можуть бити на відстань до 250 кілометрів. Пропагандистські ресурси Кремля називають причиною падіння несправність ракети.
Ракета впала посеред поля у Краснодарському краї / Фото з соцмереж
За даними українських моніторингових каналів, протягом останньої доби (з 1 березня по 12:00 2 березня), окупанти атакували Миколаївщину однією ракетою Х-35, а Донеччину та Дніпропетровщину 5 керованими авіаційними ракетами Х-59. Тож, ймовірно, одна з ракет Х-35 не долетіла до України. Також росіяни застосували 62 керовані авіаційні бомби під час атак на Сумщину, Харківщину, Донеччину, Луганщину та Запорізьку область.
Що відомо про останню ворожу атаку
- У ніч з 1 на 2 березня росіяни також випустили 17 "Шахедів". Захисники нашого неба збили 14 дронів-камікадзе.
- На жаль, окупанти вдарили "Шахедом" по житловому багатоквартирному будинку в Одесі. Внаслідок цієї атаки загинули щонайменше 4 людини. Рятувальники продовжують розбирати завали.
- Також загарбники поцілили по житловій інфраструктурі у Харкові. Через це у Шевченківському районі міста сталася пожежа. Ще там горіли 3 легковики та зазнали пошкоджень гаражі, а у будинках поруч повибивало вікна. Попередньо, обійшлося без загиблих та поранених.
- Крім цього, окупанти вдарили дроном по житловому будинку у приватному секторі селища Великий Бурлук Куп'янського району. Росіяни зруйнували будівлю, спровокували пожежу та, на жаль, вбили чоловіка.