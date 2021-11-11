Хакери з КНДР хотіли викрасти дані про вакцину від коронавірусу
11 листопада 2021 , 13:32Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Хакери з Північної Кореї намагались здійснити кібератаку на мережу багатонаціональної медико-біологічної компанії. Там виробляють вакцини проти COVID-19.
Кібератака була схожа на аналогічну проти мереж SolarWinds. Про це розповіли фахівці організації з кібербезпеки Secureworks
Читайте також "Смачне і цілюще" м'ясо чорних лебедів: КНДР запроваджує нововведення через нестачу їжі
Однак загрозу вдалося виявити до того, як хакери змогли викрасти дані.
Схожа атака
Раніше у Південній Кореї заявили, що хакери з КНДР намагалися зламати сервери американської фармацевтичної компанії Pfizer. Щоправда, у Пхеньяні заявляють, що в країні немає зареєстрованих випадків COVID-19.
Останні новини про КНДР
- Північна Корея у жовтні заявила, що випробовувала розроблену балістичну ракету з підводного човна. У КНДР кажуть, це посилить підводний потенціал військових. В ООН занепокоїлись. Рада безпеки Організації об'єднаних націй оголосила, що збирається на екстрене засідання.
- Наприкінці вересня був схожий інцидент. Південна Корея помітила запуск невідомого об'єкта на східному узбережжі КНДР. Північний сусід заявив про успішне випробування нової гіперзвукової ракети. До слова, перед тим країна випробовувала ще й залізничний ракетний комплекс.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав нарощувати військовий потенціал країни. Каже, що треба протидіяти ворожим діям США.
- До слова, у мережі помітили, що Кім Чен Ин суттєво схуд. Він втратив близько 20 кілограмів. Південнокорейська розвідка запевнила, що зі здоров'ям політика все гаразд.