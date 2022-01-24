Хакери, які ламали сайти держустанов, раніше атакували Бундестаг і посадовців Польщі

Хакери завдали атаки по урядових сайтах України 14 січня. Втім раніше вони здійснювали напади на німецький Бундестаг та на офіційних осіб Польщі.

Відповідну заяву зробив постійний представник Польщі при ЄС посол Анджей Садось. Про це він сказав у коментарі ЗМІ.

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Україну атакували хакери, пов'язані зі службами Росії

Відповідно до інформації, що ми маємо, кібератака на Київ минулого тижня, 14 – 15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов'язані із російськими службами,

– заявив Садось.

Дипломат також пояснив, що ця група несе відповідальність за:

витік та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в уряді Польщі;

кібернетичну атаку у 2021 році на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні.

Постійний представник Польщі при ЄС запевнив: "Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України".

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