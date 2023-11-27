"Почався кіпіш": хакери зламали департамент пропаганди Конашенкова і показали, як він працює
Джерело:InformNapalm
Українські хакери отримали доступ до данних Департаменту інформації та масових комунікацій, що підпорядковується міноборони Росії. Зокрема, вони мали змогу дослідити російську систему моніторингу та аналітики медіа "Катюша".
Вона аналізує згадки в медіа про певну подію, за потреби захоплюючи й іноземні чи українські ЗМІ. Також вона здатна перенаправляти потік новин, щоб приховати негатив.
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Секрети "Катюші"
Міжнародна розвідувальна спільнота InfornNapalm отримала у користування унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, що використовують російські військові пропагандисти. Воно має назву "Катюша".
Для обізнаних в системах моніторингу медіа "Катюша" – це система, яка є своєрідним російським аналогом SemanticForce (платформа для моніторингу та аналітики медіа – 24 Канал),
– йдеться у повідомленні InformNapalm
Заправляє Департаментом інформації та масових комунікацій сумнозвісний Ігор Конашенков – той, хто озвучує російські зведення. За вигадані "втрати" української армії відповідає не лише він, а цілий відділ міноборони Росії. Співробітники аналізують все, що повʼязано із новинами про діяльність армії Росії, після чого відображають у різних звітах. При чому окремо аналізуються публікації іноземних медіа.
Україна отримала доступ до системи "Катюша": дивіться відео
Система аналізує буквально все – в тому числі й телеграм-канали та ютуб. Але загалом будь-який аналіз переважно базується тільки на російських цензурованих і самоцензурованих джерелах. Вона дозволяє створювати видимість "перемоги" у медіа. На негатив вона одразу накидає позитивні новини.
Після успішного ураження штабу Чорноморського флоту, 22 вересня, ми особисто слідкували в онлайн-режимі, як російська машина пропаганди швидко реагувала і, на ходу адаптуючись, формувала зовсім інші сенси,
– розповіли розслідувачі.
Джерела InfornNapalm повідомляють, що внаслідок зливу у департаменті пропаганди з 10 ранку почався великий кіпіш. Росіяни шукають витоки інформації, намагаються латати дірки в системі та шукати бекдори в "Катюші". Хакери наголосили більш важливі наслідки та реакцію всередині системи міноборони Росії в усьому масштабі побачимо згодом.
Російська пропагандистська машина
- Російські пропагандисти продовжують вигадувати нісенітниці. Вони зробили сюжет, у якому розповідають про створення в Україні "церкви святого пса Патрона". За основу окупанти взяли жартівливе відео з мережі.
- Також окупанти володіють методичкою, у якій прописані конкретні теми для поширення дезінформації. Наприклад, вони говорять про мобілізацію, підтримку України, "розбрат" між військово-політичним керівництвом. Ворог не припинить масштабувати відповідні фейки і в процесі цього може дещо змінити риторику.
- Днями у соцмережах ширився скриншот статті, яка була нібито написана для Washington Post – там Україна звинувачується у буцімто постачанні зброї ХАМАС. Однак подібного матеріалу немає на сайті, це лише спланований фейк російської пропаганди.