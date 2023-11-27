"Почався кіпіш": хакери зламали департамент пропаганди Конашенкова і показали, як він працює

Українські хакери отримали доступ до данних Департаменту інформації та масових комунікацій, що підпорядковується міноборони Росії. Зокрема, вони мали змогу дослідити російську систему моніторингу та аналітики медіа "Катюша".

Вона аналізує згадки в медіа про певну подію, за потреби захоплюючи й іноземні чи українські ЗМІ. Також вона здатна перенаправляти потік новин, щоб приховати негатив.

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Секрети "Катюші"

Міжнародна розвідувальна спільнота InfornNapalm отримала у користування унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, що використовують російські військові пропагандисти. Воно має назву "Катюша".

Для обізнаних в системах моніторингу медіа "Катюша" – це система, яка є своєрідним російським аналогом SemanticForce (платформа для моніторингу та аналітики медіа – 24 Канал),

– йдеться у повідомленні InformNapalm

Заправляє Департаментом інформації та масових комунікацій сумнозвісний Ігор Конашенков – той, хто озвучує російські зведення. За вигадані "втрати" української армії відповідає не лише він, а цілий відділ міноборони Росії. Співробітники аналізують все, що повʼязано із новинами про діяльність армії Росії, після чого відображають у різних звітах. При чому окремо аналізуються публікації іноземних медіа.

Україна отримала доступ до системи "Катюша": дивіться відео

Система аналізує буквально все – в тому числі й телеграм-канали та ютуб. Але загалом будь-який аналіз переважно базується тільки на російських цензурованих і самоцензурованих джерелах. Вона дозволяє створювати видимість "перемоги" у медіа. На негатив вона одразу накидає позитивні новини.

Після успішного ураження штабу Чорноморського флоту, 22 вересня, ми особисто слідкували в онлайн-режимі, як російська машина пропаганди швидко реагувала і, на ходу адаптуючись, формувала зовсім інші сенси,

– розповіли розслідувачі.

Джерела InfornNapalm повідомляють, що внаслідок зливу у департаменті пропаганди з 10 ранку почався великий кіпіш. Росіяни шукають витоки інформації, намагаються латати дірки в системі та шукати бекдори в "Катюші". Хакери наголосили більш важливі наслідки та реакцію всередині системи міноборони Росії в усьому масштабі побачимо згодом.

Російська пропагандистська машина