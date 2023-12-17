Красиво "привітали" росіян зі святом: українські хакери уразили 15 важливих сайтів ворога

Під хакерською атакою опинилися сайти компаній. Ці фірми допомагають російській окупаційній армії з забезпеченням.

Цієї неділі, 15 грудня, жителі країни-агресорки святкують день російських ракетних військ стратегічного призначення. З приводу цього українські фахівці "потролили" окупантів.

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Що відомо про кібероперацію

У СтратКомі ЗСУ зазначили, що наші військові кібери продовжують свої операції.

До дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ Росії (виготовлення будівель і постачання деревини),

– пояснили у ЗСУ.

Крім цього наші фахівці віддалено проникли до тепломережі міста Чебоксари. Вони провели дефейс сайту (замінили сторінку постачальника комунальних послуг).

Кіберактивісти залишили на сайті листівку, на якій зображена зруйнована столиця країни-агресорки.

Ціляться у НАТО, а влучать у Москву,

– мовиться у повідомленні.

У цій листівці хакери нагадали жителям Росії, що їхня країна у 2023 році провела невдалі випробування балістичного озброєння. Мовиться про ракети "Ярс" та "Булава", які збилися з курсу.



Такий вигляд має тепер один з російських сайтів / Фото СтратКому ЗСУ

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