Атаки ХАМАС на Ізраїль: посол сказав, чи можна евакуювати українців
Угруповання ХАМАС випустило по Ізраїлю тисячі ракет. Наразі немає технічної можливості для евакуації громадян України.
Однак, ймовірно, ізраїльські силовики візьмуть ситуацію під свій контроль до кінця дня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє 24 Канал.
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Евакуювати українців немає можливості
Корнійчук розповів, що до посольства надходять звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Зокрема, у Секторі Гази проживають близько тисячі українців, які стоять на консульському обліку.
Окрім цього, кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, позаяк їхні рейси з Ізраїлю скасували, а вони бояться повертатися до південних районів. Їм оплатили проживання у готелях Тель-Авіва.
Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні перебувати в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду, і чітко їх дотримуватися,
– наголосив посол.
Він сподівається на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.
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Палестинці масовано обстріляли ракетами Ізраїль: що відомо
- Палестинські бойовики із Сектору Гази вранці 7 жовтня завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Через загрозу обстрілів у країні оголошували повітряну тривогу.
- У кількох населених пунктах пролунали потужні вибухи. Внаслідок атак уже є загиблі та поранені серед цивільного населення.
- Глава військового крила палестинського ісламістського руху ХАМАС Мухаммед ад-Дейф заявив, що з Сектору Гази по Ізраїлю нібито випустили понад 5 тисяч ракет. Також він оголосив про початок операції "Повінь".
- Своєю чергою, у ЦАХАЛі зазначили, що Ізраїль готовий до війни із палестинськими бойовиками. Там запевнили, що завдадуть ударів по Сектору Гази у відповідь.