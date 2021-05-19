ХАМАС відмовився припинити обстріли Ізраїлю

Угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, відмовилось від перемир'я з Ізраїлем. Раніше з пропозицією припинити обстріли виступив Єгипет, спроби тиску були й зі сторони США.

Інформацію про ймовірне припинення вогню заперечив один із лідерів ХАМАСу Іззат ар-Решек.

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ХАМАС не хоче перемир'я з Ізраїлем

Повідомлення ЗМІ протилежної сторони про те, що ХАМАС погодився на припинення вогню з 20 травня, не є правдивим. Жодної угоди або конкретних термінів припинення вогню не було досягнуто,

– написав Іззат ар-Решек.

Пізніше ХАМАС заявив, що завдав нових ударів по території Ізраїлю. The Times of Israel пише, що угруповання повідомило, що хотіло обстріляти бази Військово-повітряних сил. "Бази, на які націлені бригади Аль-Кассама, – Хатзор, Хацерім, Неватім, Тель Ноф, Пальмахім і Рамон", – йдеться в заяві ХАМАС.

Водночас офіційний представник Армії Ізраїлю Хідаї Зільберман вранці 19 травня зазначив, що військові не мають підтверджень, що ракета влучила в якусь з їхніх авіабаз. За його словами, один снаряд впав у відкритому полі біля бази Тель Ноф поруч із містом Реховот у центральній частині країни.

Загострення між Палестиною та Ізраїлем: основне

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС загострився у травні 2021 року. Це сталось після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їх домівок у Східному Єрусалимі.

Невдоволення населення призвело до сутичок на Храмовій горі. Ввечері 10 травня зі сторони Палестини в Ізраїль полетіли ракети, держава завдала удару у відповідь. Відтоді обстріли не припиняли.

За понад тиждень взаємні атаки призвели до загибелі щонайменше 212 палестинців та 10 ізраїльтян.