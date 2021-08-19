Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію

Ситуація в аеропорту Кабула 19 серпня залишається складною. Бойовики "Талібану" наказують громадянам без паспортів і віз покинути територію летовища.

Учасники радикального руху станом на ранок 19 серпня контролюють зовнішній периметр будівлі аеропорту, ситуація всередині – не краща.

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В аеропорту Кабула й надалі панує хаос

Таліби розганяють афганців, які намагаються виїхати з країни. На оприлюднених з території летовища відео чутно крики та вистріли. Представники "Талібану" наказують громадянам без паспортів і віз негайно покинути територію аеропорту.

Таліби не дають афганцям можливості виїхати: відео

Окрім цього, всю ніч на 19 серпня тисячі жінок штурмували будівлю аеропорт з надією покинути країну.

Штурм аеропорту жінками: дивіться відео

Підрахували кількість жертв

Видання Sky News з посиланням на талібів повідомляє, що від 15 серпня у міжнародного аеропорту Кабула загинули 12 людей. Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.

Ситуація в Афганістані: останні новини

Бойовики "Талібану" 15 серпня захопили Кабул. Люди в країні були перелякані, адже таліби відомі особливо жорстокими покараннями.

Сам радикальний рух запевняв, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.

Однак 18 серпня бойовики відкрили вогонь по мітингувальниках, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в афганській провінції Нангархар. У результаті загинули щонайменше 2 людей.