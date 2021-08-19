Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію
Джерело:24 канал
Ситуація в аеропорту Кабула 19 серпня залишається складною. Бойовики "Талібану" наказують громадянам без паспортів і віз покинути територію летовища.
Учасники радикального руху станом на ранок 19 серпня контролюють зовнішній периметр будівлі аеропорту, ситуація всередині – не краща.
Читайте також Вимагають рівноправ'я: в Афганістані жінки чи не вперше вийшли на протест – відео акції
В аеропорту Кабула й надалі панує хаос
Таліби розганяють афганців, які намагаються виїхати з країни. На оприлюднених з території летовища відео чутно крики та вистріли. Представники "Талібану" наказують громадянам без паспортів і віз негайно покинути територію аеропорту.
Таліби не дають афганцям можливості виїхати: відео
Окрім цього, всю ніч на 19 серпня тисячі жінок штурмували будівлю аеропорт з надією покинути країну.
Штурм аеропорту жінками: дивіться відео
Підрахували кількість жертв
Видання Sky News з посиланням на талібів повідомляє, що від 15 серпня у міжнародного аеропорту Кабула загинули 12 людей. Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.Зверніть увагу! Раніше у Пентагоні заявили, що ситуація в аеропорту Кабула "напружена, але стабільна". США запевняють, що готові реагувати на потенційні загрози.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Бойовики "Талібану" 15 серпня захопили Кабул. Люди в країні були перелякані, адже таліби відомі особливо жорстокими покараннями.
- Сам радикальний рух запевняв, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.
- Однак 18 серпня бойовики відкрили вогонь по мітингувальниках, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в афганській провінції Нангархар. У результаті загинули щонайменше 2 людей.