Хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемкатастрофи в Маріуполі

21 травня 2022 , 21:56
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Джерело:

Вадим Бойченко

Росія вщент знищила Маріуполь, через що створила гуманітарну катастрофу в місті. Унаслідок дій російських військових Маріуполь стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань.

Люди продовжують жити в Маріуполі без води та справної каналізації

Відповідні загрози озвучив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, окрім гуманітарної катастрофи, у Маріуполі може статися спалах інфекційних захворювань.

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У Маріуполі залишилося ще понад 100 тисяч місцевих жителів. Як розповів Бойченко, люди продовжують жити в Маріуполі без води та справної каналізації.

Окрім того, по всьому Маріуполю розташовані хаотичні поховання людей, яких вбили російські військові.

Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть воду,
– сказав Бойченко.

За його словами, людей потрібно терміново евакуювати, щоб врятувати їхні життя. Для цього потрібно, щоб запрацювали гуманітарні коридори.

"Тому нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців. Разом з міжнародними партнерами маємо зробити все, щоб врятувати людей", – сказав мер Маріуполя.

Яка ситуація у Маріуполі

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Автор: Михайло Гема