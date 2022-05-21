Хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемкатастрофи в Маріуполі

Росія вщент знищила Маріуполь, через що створила гуманітарну катастрофу в місті. Унаслідок дій російських військових Маріуполь стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань.

Люди продовжують жити в Маріуполі без води та справної каналізації

Відповідні загрози озвучив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, окрім гуманітарної катастрофи, у Маріуполі може статися спалах інфекційних захворювань.

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У Маріуполі залишилося ще понад 100 тисяч місцевих жителів. Як розповів Бойченко, люди продовжують жити в Маріуполі без води та справної каналізації.

Окрім того, по всьому Маріуполю розташовані хаотичні поховання людей, яких вбили російські військові.

Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть воду,

– сказав Бойченко.

За його словами, людей потрібно терміново евакуювати, щоб врятувати їхні життя. Для цього потрібно, щоб запрацювали гуманітарні коридори.

"Тому нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців. Разом з міжнародними партнерами маємо зробити все, щоб врятувати людей", – сказав мер Маріуполя.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські військові майже три місяці поспіль бомбардували Маріуполь, в якому, за попередніми даними, загинуло близько 22 тисяч людей. Поблизу міста супутник зафіксував щонайменше три великі місця масових поховань.

Близько двох місяців сотні мирних людей переховувалися у стінах заводу "Азовсталь". Тільки на початку травня людей вдалося врятувати та вивезти на підконтрольну Україні територію.

16 травня з "Азовсталі" почали евакуацію поранених українських військових, яких вивозять на окуповані території і згодом мають обміняти на російських полонених. За даними розвідки Великої Британії, з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських воїнів.

Разом з тим, російська окупаційна влада продовжує примусову депортацію українців. Окупанти вивозять людей у Росію. Повідомляється, що відмовитися від так званої "евакуації" неможливо.

У ВООЗ нещодавно застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Мер Маріуполя розповів, що росіяни пустили у місті воду, яка непридатна для пиття.

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