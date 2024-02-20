Важливі лише цифри: чому в Китаї зробили заяву щодо продажу зброї Росії

Глава МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою натякнув, що Пекін не постачає зброї Росії. Але тут потрібно вірити не словам, а фактам.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що варто тут згадати події Мюнхенської конференції 2022 року. Тоді Ван Ї переконував, що Китай поважає Україну. А буквально через кілька днів там показали, що фактично підтримують Росію.

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Китай підтримує Росію у війні

Як наголосив Харитонов, тут варто дивитися на цифри. Китай упродовж повномасштабної війни послідовно підтримує Росію.

Важливі лише цифри. Важливі їхні 240 мільярдів доларів товарообігу на рік. Зараз хочуть мати 300 мільярдів доларів. Загалом ті всі китайські компоненти, які дістаються для російської зброї; всі факти інвестування та підтримки бізнесу свідчать про те, що Китай дає Росії всебічну підтримку. Дійсно, окрім зібраної в Китаї військової техніки. Але деталі, схеми, креслення, персонал вони росіянам надають. І це шкодить українській державності,

– сказав Харитонов.

Видається, що Китай не сприймає Україну серйозно. А розмову з Кулебою важко назвати зустріччю. Пекін публічно подивився в наш бік та зробив такий публічний жест. Однак це все відбувається на тлі переговорного процесу між США та Китаєм щодо України.

Штатам важливо, аби Китай був включеним у формулу миру. Адже саме ця країна є головним бенефіціаром війни в Україні. Топчиновники США та ЄС вже неодноразово натякали, що Росія є васалом Китаю. Адже повністю залежить від нього економічно.

Коли мене питають, в якому форматі я бачу реальний переговорний формат. То це винятково формат, де Китай залучений на боці Росії. А з іншого боку є Україна та Сполучені Штати. Ніхто не хоче напряму говорити з Росією, бо в цьому немає сенсу. Вона перебуває в підневільному стані до Китаю,

– сказав Харитонов.

Китай та Україна: коротко