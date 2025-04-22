Масована атака по Харкову: кількість постраждалих зросла до 10
- Росія масовано атакувала Харків вдень 22 квітня.
- Внаслідок атаки постраждали 10 людей.
Росія вкотре цинічно посеред білого дня вдарила по Харкову. Так, у вівторок, 22 квітня, окупанти масовано атакували місто.
На жаль, внаслідок ворожих дій є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву владу.
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Окупанти масовано атакували Харків
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
В Харкові вдень 22 квітня прогриміла ціла серія вибухів. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Перші вибухи почали лунати ще близько 1 години дня.
Через декілька хвилин глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання в місті. Невдовзі стало відомо і про постраждалих внаслідок ворожих ударів по місту.
Спершу було відомо про 4 потерпілих. Однак невдовзі стало відомо, що кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшилася.
Станом на 14:45 кількість поранених у Харкові зросла до 10 людей, про що повідомив Суспільному мер Ігор Терехов. За його словами, люди перебувають у стані середньої тяжкості.
Додамо, що відповідно до інформації мера Харкова Ігоря Терехова під ударами опинилися 4 райони міста. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів.
Синєгубов додав, що в період з 12:55 до 13:36 зафіксовано масований обстріл безпілотниками типу "Шахед" у чотирьох районах міста Харків:
- Шевченківський район;
- Салтівський район;
- Київський район;
- Новобаварський район.