Масована атака по Харкову: кількість постраждалих зросла до 10

Росія вкотре цинічно посеред білого дня вдарила по Харкову. Так, у вівторок, 22 квітня, окупанти масовано атакували місто.

На жаль, внаслідок ворожих дій є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву владу.

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Окупанти масовано атакували Харків

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

В Харкові вдень 22 квітня прогриміла ціла серія вибухів. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Перші вибухи почали лунати ще близько 1 години дня.

Через декілька хвилин глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання в місті. Невдовзі стало відомо і про постраждалих внаслідок ворожих ударів по місту.

Спершу було відомо про 4 потерпілих. Однак невдовзі стало відомо, що кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшилася.

Станом на 14:45 кількість поранених у Харкові зросла до 10 людей, про що повідомив Суспільному мер Ігор Терехов. За його словами, люди перебувають у стані середньої тяжкості.

Додамо, що відповідно до інформації мера Харкова Ігоря Терехова під ударами опинилися 4 райони міста. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів.

Синєгубов додав, що в період з 12:55 до 13:36 зафіксовано масований обстріл безпілотниками типу "Шахед" у чотирьох районах міста Харків: