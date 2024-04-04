Влучання в будинки й загибель рятувальників: головне про російську атаку Харкова вночі 4 квітня

Російська армія вночі 4 квітня масовано атакувала Харків "Шахедами". Внаслідок обстрілу відбулося влучання у житлові будинки.

Після того, як на місце подій прибули рятувальники окупанти повторно завдали удару по місту, через що серед працівників ДСНС є жертви. Усе, що відомо про масований обстріл Харкова "Шахедами" вночі 4 квітня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Харкові вночі лунала серія вибухів

Повітряні сили попередили про пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" о 00:20. Близько о 01:05 у Харкові пролунав вибух. Згодом місто здригнулося від ще кількох вибухів.

Близько о 01:50 в Харкові пролунав четвертий вибух. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом ворога опинилися житлові будинки. Ворог завдав щонайменше 4 удари по цивільній інфраструктурі.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що під ударом опинилися як багатоповерхівки, так і приватні будинки.

Згодом Синєгубов додав, що в одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

У Харкові росіяни обстріляли житловий сектор / Фото ДСНС, Нацполіції й з соцмереж

О 2-й годині ночі Терехов повідомив, що на місці одного з прильотів почалася пожежа.

Загалом міський голова Харкова наголошував, що було відомо про удари 5 дронів-камікадзе по місту. Окрім Новобаварського району, були удари й по Салтівському. На щастя, там будинки не зачепило – було влучання у землю.

Також відомо, що один "Шахед" потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни.

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Внаслідок атаки по Харкову були жертви й поранені

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова внаслідок російської атаки загинули щонайменше 4 людини, ще 12 зазнали травм різного ступеня: 3 у важкому стані, 5 середніх, інші легкі.

Постраждала, зокрема, медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги. Жінка у складі бригади приїхала на виклик та була поранена під час повторного удару.

Які наслідки ворожої атаки по Харкову / Фото Харківської обласної прокуратури

Також серед поранених є рятувальник та працівник поліції, зазначив Олександр Фільчаков із Харківської обласної прокуратури.

Після 5:00 рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки чоловіка, який був заблокований після удару. Він перебуває у свідомості, попросив води, але пересуватися самостійно не зміг, тепер він під опікою медиків.

Також коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів. Внаслідок цього загинули троє рятувальників.

Рятувальники, що прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС,

– розповіли рятувальники.

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Скільки "Шахедів" росіяни пустили по місту

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що, за даними слідства, 4 квітня з 1:00 до 3:00 Харків та область перебували під масованими ударами безпілотників. Один з безпілотників влучив прямо у 14-поверхівку. У деяких районах міста можуть бути перебої з електрикою.

У Новобаварському районі всього задокументовано чотири влучання БпЛА в об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торговельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо.

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За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, по Харкову загалом було випущено щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО.

Наразі на місці подій перебувають прокурори, які фіксують наслідки воєнних злочинів Росії у місті.