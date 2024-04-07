"Путін ображений": у ЗСУ відповіли, чому Росія активізувала терор Харкова

Російські окупанти значно посилили терор цивільного населення у Харкові. Це є частиною державної програми країни-агресорки у межах якої вона хоче досягнути кілька цілей.

Так, російські пропагандисти вже певний час нагнітають ситуацію, заявляючи, що Харків має бути знищено. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко, зазначивши, що це робилося насамперед для того, щоб викликати паніку в українському суспільстві та зламати спротив.

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Путін ображений, бо його фантазії знищили

Крім того, у такий спосіб Владімір Путін хоче показати українцям, що має серйозні наміри знищувати та спалювати все і всіх для того, щоб схилити нас до покори.

Харків – це те місто, на яке Путін десь має образу, яке знищило його фантазії швидкого зайняття у 2022 році. Харків – це те місто, яке викликає у Путіна внутрішні, морально-психологічні, фізичні болі, після того, як росіянам прийшлося відступати з Харківщини, після блискавичної операції українських Збройних Сил. Звичайно, що прифронтове місто для Путіна є взірцевим об'єктом, щоб показати свою дикість,

– пояснив Тимочко.

Російський диктатор також використовує терор Харківщини для своєї інформаційної кампанії. Це спроба показати, залякати західні спільноти, коли вони зараз сумніваються і думають, що робити та наскільки ефективно нам допомагати.

Путін намагається приховати свої проблеми

"Зараз Путін як і кожний диктатор, який розуміє, що вибудована ним імперія валиться, переходить на тактику того найнижчого, найгіршого терору", – сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Росія не змогла накопичити відповідних сил для того, щоб захопити чи почати якусь наземну операцію на Харківщині. Путін розуміє, що без мобілізації дотягнутися до Харкова військами йому навряд вдасться. Саме тому він прийняв рішення вчиняти дикий терор проти харків'ян.

Удень 7 квітня у Харкові чули чотири вибухи. Росія могла використовувати авіабомби для цієї атаки. Та через кілька годин обстріл продовжився, імовірно, балістичними ракетами.

З іншого боку, у такий спосіб очільник Кремля намагається схилити Україну до такого терору у відповідь. Це стало б для нього чудовою нагодою посилити ненависть до українців і почати масштабну мобілізацію.

Також це спосіб відвернути увагу російського суспільства від внутрішніх проблем. Наприклад, прориву дамби в Орську. Мовляв, "зараз трохи повбиваємо українців і заживемо". Якщо раніше за участь у так званій "сво" росіянам обіцяли ордени і звання героїв, то зараз їм пропонують зняти кримінальну відповідальність, і щоб вони йшли вбивати та грабувати в Україну.

"Уже навіть риторика міняється, і в межах цієї риторики вони змінюють свою військову стратегію та узагалі концепцію ведення війни", – підсумував Тимочко.

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