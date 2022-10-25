Сім'я вже 8 місяців живе у бомбосховищі: зворушлива історія з Харківщини
Минули 8 місяців, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Сім'я із Дергачівського району практично увесь цей час мешкає у бомбосховищі, а їхній маленький син вже народився тоді, коли батьки перебрались до укриття.
Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Відомо, що будинок цієї сім’ї трохи постраждав від російських обстрілів, але деякі сусідні будинки взагалі зруйновані.
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Зараз сім'я із маленьким сином Женею досі живе в укритті, на глибині у кілька поверхів під землею.
Сім'я вже 8 місяців живе у бомбосховищі / Фото Анни Черненко, 24 канал
"Це вражаюча і показова історія, адже ці люди розуміють, що найбезпечніше місце на Харківщині – під землею", – додає журналістка.
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Малюка у сховищі називають "дитиною підземелля", адже мама виїхала до лікарні тільки народити його і майже одразу повернулася,
– каже Черненко.
24 каналу розповіли, що родина намагається проводити максимально багато часу на сонці, але вражає те, як вони облаштували і кухню та навіть ігрову зону для сина.
Маленький Женя народився під час повномасштабного вторгнення / Фото Анни Черненко, 24 канал
Повертатися додому сім’я поки боїться, адже там дуже близько кордон із Росією – тому зимувати вони будуть у сховищі.
Коротко про звільнення українських територій: дивіться відео
- Наступ Збройних Сил України триває. Від його початку українські захисники звільнили вже понад 600 міст та сіл. Йдеться про 551 населений пункт на Харківщині та 88 – на Херсонщині.
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- На деокупованих територіях Харківщини триває розмінування. Влада наголошує, що там досі небезпечно. Є місця, де росіяни закладали міни через кожні пів метра.
- Під натиском ЗСУ росіяни готуються до оборони в окупованому Херсоні. Місто вже залишила значна частина населення. Російські військові, які залишилися, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Таким чином окупанти готують Херсон до вуличних боїв.
- Водночас на Луганщині контрнаступ ЗСУ сповільнився. Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що наші військові зараз зосередилися на тому, щоб знайти "слабкі місця" в обороні загарбників.