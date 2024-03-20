Під завалами може знаходитися до 10 людей: ОВА розповіла про наслідки обстрілу Харківщини

Ворог удень 20 березня атакував Харків. Під завалами опинилися люди. На жаль, є загиблий і постраждалі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону розповів деталі про ворожу атаку. За його словами, під завалами ще можуть бути люди.

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Під завалами може бути ще 10 людей

Синєгубов повідомив, що ворог завдав ракетного удару фактично по Холодногірському району Харкова. Під прицілом ворога опинилася промислова зона. За попередньою інформацією, ворог атакував місто крилатою ракетою.

Наразі на місці влучання працюють усі відповідні спецслужби. В ОВА додали, що виникла досить серйозна та велика пожежа, оскільки в приміщенні, яке атакували росіяни, була типографія. Синєгубов також підтвердив, що, на жаль, є загиблі.

Дійсно, одну людину дістали без ознак життя. Також під завалами виявили ще два тіла без ознак життя, однак деблокувати їх поки що не можуть. Фактично 5 людей постраждало – вони знаходяться у лікарнях,

– розповів Синєгубов про постраждалих.

В ОВА також уточнили, у якому стані постраждалі:

47-річний чоловік у легкому стані,

чоловіки 65, 37 та 46 років зазнали травм середньої важкості.

ще один 46-річний чоловік – у важкому стані.

Нині рятувальники працюють над тим, щоб локалізувати пожежу. Синєгубов додав, що під завалами можуть перебувати ще близько 10 людей.

У ДСНС Харківщини повідомили, що пожежа охопила понад 2 тисячі квадратних метрів.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото ДСНС

Окупанти атакували пожежну частину на Харківщині

Прифронтова Харківщина продовжує потерпати від російського терору. Зокрема, у ніч проти 18 березня російська армія вдарила по регіону 5 ракетами С-300/С-400. Під ворожою атакою опинилася пожежна частина.

Під час атаки в депо було 11 рятувальників. Поранення дістав один із пожежників – у нього травма руки. У ДСНС додали, що це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.