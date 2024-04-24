У Харкові внаслідок удару пошкоджено газопровід

Росія вночі 24 квітня обстріляла Харків ракетами С-300. Внаслідок ворожої атаки у місті було пошкоджено газопровід.

Раніше Терехов повідомляв, що ворог під час удару по Харкові цілився по об'єктах критичної інфраструктури. Водночас внаслідок удару постраждав цивільний житловий комплекс.

До теми У Харкові чули серію вибухів: ворог ударив по житловому комплексу

У Харкові після удару пошкоджено газопровід

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів у коментарі журналістам "Дзеркало тижня", що дві ракети С-300 вибухнули біля багатоповерхових будинків у Шевченківському районі міста. Водночас удар зачепив і газопровід.

Також пошкоджено газопровід. Довелося відключити газопостачання в усьому мікрорайоні, вранці почнемо відновлення,

– зауважив мер міста.

Він також пояснив, що внаслідок інциденту вибито безліч вікон. Крім того, вранці заплановано огляд дахів будинків.

У Харкові є постраждалі після російської атаки

У Харкові 24 квітня приблизно о 00:35 чули серію вибухів. За хвилину пролунали додаткові вибухи. Повітряні сили до цього оголосили тривогу в Харківській області, попереджаючи про потенційну загрозу балістичних ракет.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що мішенню ворога став житловий комплекс у Шевченківському районі міста. За попередніми даними, під час атаки ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури міста.

Крім того, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив інформацію про пошкодження цивільної інфраструктури Харкова. Наразі на місці події у Шевченківському районі міста оглядають райони, що постраждали від обстрілів. Аварійні служби активно реагують на ситуацію.

На жаль, не обійшлася ця атака без постраждалих. Зокрема, стало відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки міста. Ці особи мали осколкові поранення. Ще двоє людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес після закінчення тривоги.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі розповів, що ворог вдарив по Харкову двома ракетами С-300. Внаслідок цього було пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки.