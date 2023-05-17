Мусили плисти на човнах: як в деокупованому Старому Салтові відновили розбитий міст

Харківщина потерпає від ракетних ударів Росії. На щастя, після звільнення області з-під окупації, місцеві мешканці можуть потроху відновлювати зруйновані окупантами містечка.

Пішохідну частину моста у Старому Салтові вже зремонтували, автомобільну переправу, на жаль, зараз поремонтувати неможливо. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Люди хочуть повернутись до нормального життя

Деокупований Старий Салтів на Харківщині зазнав чимало ворожих атак. Під обстріли потрапив міст, внаслідок чого був зруйнований повністю. Місцеві мешканці самостійно зробили там переправу.

Вони перебирались човнами з одного берега на інший. Це було дуже складно, тому що великі багатотонні вантажі доводилось перекидати на човни та перевозити. Об'їзд є дуже великим та витратним по паливу та часу,

– розповіла Анна Черненко.

Деякий час тому люди відновили пішохідну переправу через міст. На жаль, відновити автомобільну частину поки неможливо. За цю роботу, найімовірніше, візьмуться уже після війни.

"Люди вже звикли, що у них певна логістика тепер з двома пересадками. Але вона є і скорочує час. Звісно, люди дуже чекають на автомобільну переправу, щоб повернутися до старого, нормального життя в плані логістики", – зазначила Черненко.

У самому ж Старому Салтові тривають перші ремонти. Люди лагодять своє житло. В програму ремонтів вже потрапив місцевий ліцей, центр зайнятості та ще декілька адмінбудівель. Водночас місцева громада задумалась над перейменуванням вулиць. Зокрема, хочуть змінити назви вулиць Першого травня, Чернишевського, Пушкіна, Суворова, Некрасова тощо.

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