Перекидають резерви: що планують росіяни на Харківщині

Росія нарощує резерви на Харківщині. Ворог не полишає спроб наступальних дій на цьому напрямку, а також, можливо, намірів йти на Суми.

Так, спочатку Росія накопичувала резерви для наступу на Харків та Суми і почала розвідку боєм. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що потім ворогу вдалося просунутися вперед і розвинути її до рівня ведення бойових дій за буферну зону.

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Що відбувається на Харківщині

У такий спосіб ворог прагнув відсунути наші війська за 20 кілометрів від Харкова, щоб отримати можливість застосовувати артилерію, як на Херсонському напрямку. Росіяни хочуть захопити Вовчанськ Харківської області, щоб зайти в тил українського угруповання, що захищає Куп'янськ. Однак ЗСУ провели стабілізаційну операцію та не дали загарбникам реалізувати ці плани.

Тепер на Харківському напрямку росіяни намагаються обійти систему оборони навколо селища Липці та реалізувати такі ж тактичні прийоми навколо Вовчанська, але наші оборонці зривають ці плани. Ворог додає резервів, які може застосовувати для того, аби або наростити свої зусилля на Харківському напрямку – на півночі Вовчанська, або відкрити бойові дії на новому напрямку – Суми,

– сказав генерал-лейтенант у відставці.

Що відбувається навколо Вовчанська: дивіться на карті

Утім, завдяки успішним діям Сил оборони на Харківському напрямку у загарбників не виходить втілити цей задум в реальність.

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