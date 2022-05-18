На Харківщині й далі неспокійно: після обстрілів окупантів – 6 постраждалих

18 травня 2022 , 23:43

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Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

До Харкова та на деокуповану територію області – повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що це ще не абсолютно безпечно.

Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні, 18 травня, окупанти били по таких територіях, як Циркуни, Прудянка, Вільхуватка

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Відомо, що внаслідок цих обстрілів постраждало 3 людей.

Крім того, у саме місто Харків ворог активно запускає снаряди. Вночі вони влучали у Київському районі, а вдень вкотре обстріляли Салтівку та П’ятихатки. Постраждало 3 людей.

Є обстріли наших позицій з території Росії, у відповідь працюють наші Збройні Сили. Ворог зосередився на обороні своїх позицій. Але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися,
– повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Але українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка", – зазначив Олег Синєгубов.

Він також додав, що триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду і електрику до тих помешкань, які вціліли.

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Автор: Марія Лелека