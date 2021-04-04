В селищі Коротич Харківської області поліцейські виявили тіло мертвого немовляти. За попередніми даними, 34-річна мати майже пів року зберігала його в сараї.

3 квітня до поліції зателефонував 44-річний чоловік, який і повідомив про мертву дитину. Він розповів, що його співмешканка за день до цього поховала її на городі.

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Правоохоронці та слідчо-оперативна група після повідомлення виїхали за вказаною адресою. На місці вони з'ясували, що 34-річна мати народила мертву дівчинку в жовтні 2020 року.

Згодом після пологів вона заховала її тіло в сарай, розташований на подвір'ї власного будинку. До того ж своєму співмешканцю, який тоді перебував на заробітках, вона розповіла, що залишила малюка в лікарні.

Відтак мешканка села Коротич зберігала тіло майже пів року у дворі житлового будинку. Крім цього, жінка виховує ще 2 неповнолітніх дітей.

Жінка нікому не повідомляла про пологи

"2 квітня між співмешканцями, які були в стані алкогольного сп'яніння, стався конфлікт, під час якого жінка повідомила, що дитина померла та віддала чоловіку пакунок з нібито її тілом", – мовиться у повідомленні Нацполіції.

Згодом чоловік власноруч на городі поховав тіло немовляти. Однак вже 3 квітня він зателефонував у поліцію і повідомив про це.

Правоохоронці виявили тіло мертвої дівчинки у стані гнилісних змін.

Під час вагітності жінка не перебувала на обліку в гінеколога, а також нікому потім не повідомила про пологи та смерть малюка.