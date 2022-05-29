Харківська область залишається під обстрілами російського ворога. Окупанти продовжують цинічно завдавати ударів по мирних населених пунктах Харківщини.

На Харківщині окупанти поранили ще 6 осіб за день

Так, за минулу добу, 28 травня, в області внаслідок бойових дій було поранено 6 осіб. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

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3 особи — Ізюмський район, в Балаклії та Савинцях

2 особи — Богодухівський район, в Золочеві

1 особа — Чугуївщина, село Коробочкине

Останній обстріл Харківщини

Харківщина майже щодня потерпає від ворожих ударів. 28 травня російські окупанти запустили по області 2 ракети, й знищили електростанцію із сонячними батареями у Мерефі. Було 2 прильоти, як повідомляють, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Так, на місці ударів ворожих ракет утворилися вирви глибиною 6 метрів і 11 метрів діаметром.