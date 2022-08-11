На Харківщині воїни ЗСУ знищили 2 ракети "Калібр", випущені росіянами з Чорного моря

Над Харківською областю українські зенітні ракетні підрозділи збили одразу 2 ворожі ракети "Калібр". Їх ворог запустив з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Знищили ракети близько 13:30 11 серпня.

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Куди саме мали поцілити російські "Калібри" – невідомо, також не повідомляють район у якому професійно спрацювали наші захисники.

Тим часом на Сході України продемонстрували свою майстерність і підрозділи протиповітряної оборони. Вони приземлили ворожу "пташку", повідомили у Генштабі ЗСУ. Безпілотник "Орлан-10" був ліквідований і впав посеред поля.

Напередодні збили одразу 2 безпілотники на Сході

10 серпня теж був гарний день для полювання на безпілотники. Один збили на Луганському напрямку, інший вимушено "пішов на посадку" – на Харківському.

8 серпня українським захисникам вдалось збити одразу 4 ракети: одну над Одещиною і три – над Черкащиною. Лише на одеську ракету вороги витратили 6, 5 мільйонів доларів.

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Коротко про свіжі втрати ворога:

особовий склад – 43 000;

танків – 1846;

бойових броньованих машин – 4100;

засоби ППО – 134;

літаків – 232;

гелікоптерів – 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);

крилаті ракети – 185

кораблі /катери – 15 та ще багато іншої техніки.

Дивіться у відео про обстріл ЗАЕС росіянами: